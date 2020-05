Guedes reconhece que crédito não chega a pequenas empresas e promete medidas

O ministro da Economia, Paulo Guedes, reconheceu que o crédito não está chegando às micro, pequenas e médias empresas e prometeu novas medidas nas próximas semanas para resolver o problema em meio à pandemia do novo coronavírus.



"O crédito ainda não está chegando na ponta. Falta capital de giro, a demanda é muito maior que oferta", reconheceu, em webinar do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) sobre o novo mercado de gás. "O desempenho não é satisfatório. Vamos jogar uma nova rodada de programas de crédito", disse ele.



O ministro disse que as medidas do governo para reduzir salário e jornada de trabalhadores durante a pandemia preservaram 8,5 milhões de empregos formais.



Segundo ele, a perda foi de 1 milhão de empregos, menor que nos Estados Unidos, por exemplo.



Guedes disse ainda que o enfrentamento da segunda onda da crise, que vai atingir a economia, depende das reações de toda a população.



Ele citou como exemplo a importância de preservar pagamentos para fornecedores e empregados domésticos, mesmo que haja dificuldades.