Senado aprova abertura de linha crédito para profissionais liberais

Eletrobras tem lucro líquido de R$ 307 milhões no 1º trimestre (-77% em um ano)

Inflação anual da zona do euro desacelera a 0,1% em maio

PIB italiano tem contração de 5,3% no 1º trimestre, mostra revisão

PIB francês sofre queda de 5,3% no 1º trimestre, a maior desde 1968

PIB turco cresce 4,5% na comparação anual do 1º trimestre

Marisa Lojas tem prejuízo de R$ 107,1 milhões no 1º trimestre

Cia. Hering tem lucro líquido de R$ 5,043 milhões no trimestre, queda de 89,2%

