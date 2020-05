VW faz apresentação virtual do Nivus, SUV compacto com jeito de Polo aventureiro

O SUV compacto tem a grade dianteira mais larga do que a do Polo e traz o novo logo da marca. A traseira tem uma ligeira descaída no teto, além de spoiler e lanternas com LED. No detalhe, destaque no interior é o sistema de infotainment VW Play, que permite download de aplicativos (foto: Fotos: Volkswagen/Divulgação)



Impedida pela pandemia da COVID-19 de fazer o habitual estardalhaço para o seu lançamento mais importante do ano, a Volkswagen teve que se contentar com a apresentação virtual do novo SUV compacto Nivus, que usa a mesma plataforma do Polo. Com dimensões muito próximas às do hatch, o modelo chega com o padrão visual da marca, motor 200 TSI, e única opção de câmbio automático de seis marchas. Traz seis airbags de série e o novo sistema de infotainment VW Play, que tem conectividade baseada no celular do motorista. O Nivus será comercializado em outros países da América Latina e na Europa, onde também será produzido com algumas modificações.

A abertura da World Première do Nivus foi feita por Pablo Di Si, CEO da Volkswagen na América Latina. Ele enfatizou a importância do lançamento virtual em consequência da pandemia do novo coronavírus, pois considera que “a saúde e a segurança dos funcionários da empresa estão em primeiro lugar”. O Nivus está sendo visto como um marco para a empresa na América Latina, onde as fábricas da VW já começam a retomar a produção. As unidades de Anchieta e Taubaté voltam às atividades a partir de 1º de junho.

Totalmente desenvolvido pela VW da América Latina, o Nivus começou a ser elaborado em 2017, quando o novo Polo foi lançado. Os modelos usam a mesma plataforma MQB, que deu origem também ao Virtus e ao T-Cross. Com 4,26m de comprimento (21cm a mais que o hatch) e 1,49m de altura (3cm a mais), o novo SUV compacto tem a mesma distância entre-eixos (2,56m) e largura (1,75m) do Polo, por isso sugere ser apenas a versão aventureira do hatch. Na prática, o espaço interno de ambos é bem parecido, exceto pelo porta-malas, que no hatch tem 300 litros e no SUV, 415 litros. A abertura da tampa do porta-malas pode ser feita também por meio de um botão virtual na tela do sistema multimídia.

No visual, o Nivus preserva a identidade da VW, com linhas mais retas e formas robustas. A diferença na parte frontal é a grade mais larga, com o novo logo da marca, capô vincado e para-choque com desenho mais recortado, para transmitir a ideia de esportividade. As laterais lembram muito as do Polo, exceto pela descaída no teto na traseira, que confere ao SUV uma discreta semelhança com um cupê. O modelo tem faróis, luz diurna, auxiliares de neblina e lanternas traseiras todos com LED. As lanternas são unidas por um elemento horizontal, formando uma peça única, como no T-Cross. As rodas de liga leve de 17 polegadas têm desenho exclusivo e os para-lamas trazem protetores, que os deixam mais pronunciados.





CONECTIVIDADE A montadora destaca no novo Nivus o VW Play, central multimídia totalmente desenvolvida no Brasil, com tela de 10 polegadas sensível ao toque, com botões virtuais e uma série de serviços e streaming. O sistema não tem wi-fi nativo, já oferecido pela concorrência, mas traz conectividade com smartphones por Android Auto e Apple CarPlay com espelhamento sem fio, além de uma loja virtual exclusiva para o cliente Volkswagen, para download de aplicativos (memória de 10GB) como Estapar (estacionamento), 12min (audiobook), Ubook (audiobook), Deezer (música), Waze (navegação) e ifood (delivery de comida). O sistema traz ainda o manual cognitivo, por meio do qual o motorista consegue agendar revisões e tirar dúvidas. Além do VW Play, o Nivus tem painel digital Active Info Display, também com tela de 10 polegadas, que pode ser comandada pelos botões no novo volante.





MOTOR O VW Nivus será vendido inicialmente somente com o motor 200 TSI, um três-cilindros 1.0 turbo, flexfuel e com injeção direta de combustível. O propulsor desenvolve 116cv (gasolina) e 128cv (etanol), com torque de 20,4kgfm para ambos os combustíveis. A única opção de transmissão é a automática de seis marchas e a VW. No quesito segurança, o modelo traz detector de fadiga, Isofix e top-tether para fixação de cadeirinha infantil no banco traseiro, Kessy (abertura das portas e partida do motor sem contato com a chave), ESC (controle eletrônico de estabilidade), auxílio de partida em rampas (HHC) e câmera de ré.

O Nivus traz ainda o Adaptive Cruise Control (ACC), sistema que permite ao motorista ajustar a velocidade e a distância em relação ao veículo à frente, acelerando e freando automaticamente. Tem também o Autonomous Emergency Brake (AEB), recurso que identifica o risco de colisão frontal e freia o carro de maneira autônoma em velocidades até 50km/h.

A produção do novo Nivus será iniciada na fábrica de Anchieta, em São Paulo, em duas semanas, quando também começará a pré-venda de maneira digital. As vendas presenciais nas concessionárias somente no início do segundo semestre. Na Argentina, o modelo chegará às concessionárias no fim do segundo semestre, e no primeiro semestre de 2021 nos demais mercados sul-americanos. O modelo será lançado também na Europa, no segundo semestre do ano que vem.

A Volkswagen não revelou o preço do Nivus, mas adiantou que ficará entre a versão topo de linha do Polo, a 200 TSI Highline (R$ 86.680) e a de entrada do T-Cross 200 TSI, que tem opção com câmbio manual (R$ 88.790) e automático (R$ 96.590). Nossa projeção é de que o Nivus chegue com preço inicial de R$ 89.990. Vamos aguardar para ver. Não pode ser muito diferente disso para não canibalizar a versão topo do Polo e não distanciar da concorrência.