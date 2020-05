Bolsonaro: Estamos buscando privatizar muita coisa, mas não é fácil

Marisa Lojas tem prejuízo de R$ 107,1 milhões no 1º trimestre

Marisa Lojas tem prejuízo de R$ 107,1 milhões no 1º trimestre

Cia. Hering tem lucro líquido de R$ 5,043 milhões no trimestre, queda de 89,2%

Cia. Hering tem lucro líquido de R$ 5,043 milhões no trimestre, queda de 89,2%