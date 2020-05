Caixa vai abrir 2.213 agências no sábado para pagar os R$ 600

(foto: Agência Brasil)

Bolsa família

Veja o calendário dos saques físicos

O saque da segunda parcela do auxílio emergencial será liberado a partir de sábado (30/5) para os trabalhadores que foram aprovados para receber os, mas não são do Bolsa Família. Por isso, a Caixa Econômica Federal (CEF) informou que vai abrir, das 8h às 12h."No sábado, começamos o saque em dinheiro para quem já recebeu nas contas digitais. Teremos 2.213 agências abertas, das 8h às 12h, para dar atendimento a essa parcela da população", informou nesta terça-feira a vice-presidente de governo da Caixa, Tatiana Thomé.A lista completa das agências que vão fazer oainda será divulgada pelo banco. Mas a instituição garantiu que o número e a localização das agências foram definidos de acordo com a demanda esperada, para evitar filas e aglomerações.Essas 2.213 unidades representam mais da metade da rede de agências bancárias da Caixa, que conta com 4,1 mil unidades. E representarão, sobretudo, aquelas agências que já costumam fazer a maior parte dos pagamentos dos programas sociais do governo.Além disso, está previsto o pagamento dos R$ 600 para no máximo 2,6 milhões de pessoas. Volume, portanto, bem menor que os mais de 7 milhões de saques diários realizados no início do programa.Neste sábado, será liberado o saque da segunda parcela do auxílio emergencial apenas para aqueles trabalhadores que não são do Bolsa Família e nasceram em janeiro.Só na segunda-feira (1º/6) será a vez de os trabalhadores nascidos em fevereiro terem acesso ao saque. E assim por diante. Esse calendário de pagamentos vai até 13 de junho e vai atender a todos os 30,5 milhões de trabalhadores que foram aprovados para receber o auxílio emergencial ainda em abril, por meio do aplicativo do programa ou do CadÚnico.Os demais beneficiários, que são do Bolsa Família, já estão fazendo o saque da segunda parcela e terminarão de receber o auxílio até sexta-feira (29/5).A Caixa acredita, contudo, que nem todo esse pessoal vai recorrer ao saque em espécie. Afinal, esses trabalhadores já receberam a segunda parcela dos R$ 600 na poupança social da Caixa e, por isso, já estão movimentando esses recurso de forma remota pelo aplicativo Caixa Tem.O banco garante que essa possibilidade de uso está cada vez mais popular. Nesta terça-feira, por exemplo, foram realizados 172,5 mil saques, no total de R$ 112 milhões, nas agências e casas lotéricas. Já as transações virtuais registradas pelo aplicativo chegaram a 1,9 milhão, totalizando R$ 639 milhões.Segundo a Caixa, a maior parte dessas operações diz respeito ao pagamento de contas: 1,1 milhão, no total de R$ 309 milhões. Já o restante das operações registradas veio do cartão de débito virtual do Caixa Tem, que hoje é aceito em mais de mil sites e em breve também deve ser aceito nas maquininhas de cartão das lojas físicas.30 de maio (sábado): nascidos em janeiro1º de junho (segunda-feira): nascidos em fevereiro2 de junho (terça-feira): nascidos em março3 de junho (quarta-feira): nascidos em abril4 de junho (quinta-feira): nascidos em maio5 de junho (sexta-feira): nascidos em junho6 de junho (sábado): nascidos em julho8 de junho (segunda-feira): nascidos em agosto9 de junho (terça-feira): nascidos em setembro10 de junho (quarta-feira): nascidos em outubro12 de junho (sexta-feira): nascidos em novembro13 de junho (sábado): nascidos em dezembro