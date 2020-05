Fitch atribuiu rating de longo prazo de 'BB-' para emissão da Petrobras

A Fitch atribuiu o rating de longo prazo 'BB-' para a emissão de bonds da Petrobras. As notas serão emitidas pela Petrobras Global Finance BV (PGF) e garantidas pela Petrobras. Mais cedo, o Broadcast informou, com fontes, que a operação pode superar US$ 2 bilhões em bonds de 10 e 30 anos, aproveitando a liquidez que se instalou lá fora com os novos pacotes de estímulo anunciados pelo Federal Reserve, o banco central norte-americano, e na Europa.



Por enquanto, os livros já registram demanda de cerca de US$ 4,5 bilhões. O contrato de credit default swap (CDS) do Brasil para cinco anos, que sinaliza aversão ao risco contra o País, estava em 270 pontos-base esta manhã.



A Fitch classifica as taxas da Petrobras em moeda estrangeira e local de longo prazo Emissora Default Ratings 'BB-', com uma perspectiva de avaliação negativa.



Segundo a agência, as classificações da Petrobras são limitadas por ratings soberanos do Brasil (BB-/estável) devido à forte participação do governo e controle potencial e a importância estratégica da empresa para o País. A perspectiva negativa para moeda estrangeira e local da Petrobras de longo prazo reflete a perspectiva negativa para o rating soberano do Brasil.