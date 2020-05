Abril registrou fechamento de 2.375 vagas de contrato intermitente, mostra Caged

Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostram a o fechamento líquido de 2.375 empregos com contrato intermitente em abril. De acordo com os dados do Ministério da Economia, a categoria registrou admissão de 7.291 trabalhadores no mês, ao mesmo tempo em que houve 9.666 demissões.



Houve ainda o fechamento de 9.148 vagas pelo sistema de jornada parcial em abril. As duas novas modalidades foram criadas pela Reforma Trabalhista. Os desligamentos por acordo foram de 11.315 no mês. (0,8%).



Já no acumulado do ano, de janeiro a abril, o saldo foi positivo para o trabalho intermitente, com 14.123. Foram 49.228 admissões e 35.105 desligamentos.



No trabalho parcial, foram 71.044 admissões e 63.334 desligamentos, com saldo positivo de 7.710. No período, os desligamentos por acordo foram 66.786, correspondente a 1,2%.