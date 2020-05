Fundo de Estabilização da Alemanha aprova pacote de resgate para Lufthansa

A Lufthansa informa em comunicado nesta segunda-feira, 25, que o Fundo de Estabilização Econômica do governo federal da Alemanha aprovou um pacote de estabilização para ela, também endossado pelo conselho executivo da empresa. A Lufthansa diz que o pacote garantirá medidas de estabilização e empréstimos em até 9 bilhões de euros.



O Fundo, conhecido pela sigla em alemão WSF, terá participação de até 5,7 bilhões de euros no total de ativos da Lufthansa, dos quais "aproximadamente 4,7 bilhões de euros são classificados como ação", diz o comunicado.



O governo estará como sócio passivo ("silent partner") por um tempo não definido e será remunerado nesse período, diz a nota.



O WSF irá subscrever ações com uma elevação no capital a fim de obter uma fatia de 20% no capital acionário da Deutsche Lufthansa, podendo ainda elevar essa fatia a 25% mais uma ação no caso de assumir o controle da companhia, diz o comunicado.



A nota informa ainda que o pacote de estabilização está sujeito à aprovação da Comissão Europeia e a quaisquer condições relacionadas ao direito à concorrência.