Venda de ativos na Colômbia está em fase não-vinculante, diz Petrobras

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira (21) que está em curso a fase não-vinculante para a venda de 100% da Petrobras Colombia Combustibles (PECOCO). Nas próximas semanas, conforme expectativas da petrolífera, o processo deve entrar na fase vinculante da venda.



Em comunicado ao mercado, a empresa ressalta que os potenciais compradores habilitados para essa fase receberam memorando descritivo contendo informações mais detalhadas sobre os ativos em questão, além de instruções sobre o processo de desinvestimento, incluindo as orientações para elaboração e envio das propostas não-vinculantes.



Na Colômbia, a Petrobras atua, por meio da PECOCO, no mercado de distribuição e comercialização de gasolina, diesel e lubrificantes, com uma rede de 124 estações de serviços e 7 unidades de armazenamento, sendo uma própria em Puente Aranda.