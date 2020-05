Com queda na demanda, Rolls-Royce planeja cortar 9 mil postos de trabalho

A Rolls-Royce Holdings PLC disse nesta quarta-feira (20) que planeja cortar 9 mil postos de trabalho, de um total de 52 mil, como "parte de uma grande reestruturação" para a queda na demanda, devido à pandemia de coronavírus.



A fabricante de motores de aeronaves disse que a reorganização proposta deve gerar economia anualizada de mais de 1,3 bilhão de libras (equivalente a US$ 1,57 bilhão), e custará cerca de 800 milhões de libras esterlinas. As saídas de caixa relacionadas à reestruturação ocorrerão entre 2020 e 2022, informou a empresa.



A reestruturação vem em cima das ações já tomadas pela Rolls-Royce para fortalecer sua resiliência financeira e reduzir as despesas de caixa em 2020. Fonte: Dow Jones Newswires.