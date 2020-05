Allpark vence concorrência por Zona Azul de SP pagando R$ 595 milhões

A Allpark, dona da rede de estacionamentos Estapar, informou nesta terça-feira, 18, que fechou contrato com a Prefeitura de São Paulo para explorar o serviço de estacionamento rotativo em vias públicas, a chamada Zona Azul.



O valor do contrato é de R$ 595 milhões, por um prazo de concessão de 15 anos, contados a partir da assinatura do acordo. Trata-se da gestão de 44 mil vagas na maior cidade da América Latina. A proposta da Allpark é expandir este total para mais de 52 mil vagas.