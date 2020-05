GM retoma produção na fábrica de São Caetano do Sul só com 1º turno

A General Motors (GM) retoma nesta segunda-feira, 18, a produção da fábrica de São Caetano do Sul, no ABC Paulista, após suspensão da operação causada pela pandemia do novo coronavírus, informou a montadora nesta mesma data, em nota distribuída à imprensa.



A retomada da produção em São Caetano do Sul será gradual. No início, somente o primeiro turno da fábrica será reativado.



As atividades serão focadas na montagem do novo Tracker, SUV lançada pela marca Chevrolet no início do período da quarentena.



Na nota, a GM garantiu que seguirá produzindo máscaras e consertando respiradores, no apoio ao combate à pandemia, e afirmou que desenvolveu um protocolo de segurança que tem como objetivo manter o novo coronavírus fora de suas instalações, para prevenir a propagação do vírus dentro da empresa e gerenciar casos suspeitos ou confirmados.



"Estamos muito seguros de que as medidas tomadas são eficazes e que estamos oferecendo o melhor ambiente de trabalho para os nossos empregados", afirma Luiz C. Peres, vice-presidente de manufatura da GM América do Sul.



Em relação às vendas, a GM lembrou que tem atendido todo o Brasil pela internet, através dos sites chevrolet.com.br ou ofertaschevrolet.com.br, e nas lojas que estão abertas nas regiões em que há permissão para atuação do comércio.