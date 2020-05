Weg implanta redução de salários e jornada em duas unidades de SC

A WEG anuncia como medida diante da pandemia da covid-19, com base na Medida Provisória 936, a redução de 25% da jornada de trabalho e dos salários na Unidade Motores de Jaraguá do Sul e Itajaí, e de todos os profissionais administrativos das áreas corporativas de Jaraguá do Sul de junho a agosto.



A medida se segue à anterior, de que desde o início de maio está com redução de jornada de 25% na unidade de Tintas e Vernizes em Guaramirim (SC), e de 50% em Motores Comerciais e Appliance em Linhares (ES). Ao todo, 12 mil funcionários estão sob jornada reduzida no momento.



"A WEG, como todos os demais setores da indústria, vem sentindo os impactos da pandemia

em seus negócios", diz a empresa em comunicado. A companhia, que tem fábricas em 12 países, prevê uma diminuição de receita em determinados segmentos, "destacadamente para os produtos de ciclo curto de produção".