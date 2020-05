Juiz de Fora adere ao programa Minas Consciente e libera parcialmente comércios e serviços

(foto: Marcos Alfredo) retomada gradual do funcionamento de atividades comerciais. O decreto foi publicado neste sábado (16), e já está em vigor. A Prefeitura de Juiz de Fora, na Zona da Mata, aderiu ao programa Minas Consciente que flexibiliza e dá início àgradual do funcionamento de atividades comerciais. O decreto foi publicado neste sábado (16), e já está em vigor.





Com o novo decreto, Juiz de Fora entra na etapa “onda verde” - do programa Minas Consciente, lançado pelo governo estadual - que flexibiliza o funcionamento de serviços essenciais nos setores de agropecuária; alimento; banco e seguro; cadeia produtiva; construção civil; fábrica e siderurgia; saúde; telecomunicação; transporte e tratamento de água.





A Secretaria de Saúde do município será responsável por monitorar os indicadores epidemiológicos da COVID-19 e a capacidade assistencial de saúde do município, além de orientar a sequência do processo de retomada das atividades econômicas. A pasta também pode determinar, quando for o caso, nova suspensão das respectivas atividades ou recuo das medidas.





O resultado de avaliação do decreto vai acontecer a cada 21 dias. Para as atividades liberadas é obrigatório seguir os procedimentos de desinfecção, bem como o uso de equipamentos de proteção individual.





Além de supermercados – que já estavam liberados -, o novo decreto libera o funcionamento do comércio varejista de laticínios, doces e balas. Também liberados nesta nova etapa, bares, lanchonetes e restaurantes devem dar preferência ao delivery ou retirada no balcão. Caso o estabelecimento forneça consumo no local, o mesmo tem limite de funcionamento até às 19h.





Também está proibido o sistema de self-service e qualquer tipo de entretenimento. Restaurantes são obrigados a manter distância mínima de dois metros entre as mesas.





Transporte urbano





O transporte coletivo passa a ter controle de embarque e será exigido dos passageiros o uso de máscaras, a partir do dia 25.





Casos de COVID-19





Conforme boletim epidemiológico, Juiz de Fora tem 392 casos de infectados pelo coronavírus e 16 mortes confirmadas.





Uma entrevista coletiva está marcada para a segunda-feira (18), quando mais detalhes serão passados pelo prefeito Antônio Almas.





Minas Consciente





O programa Minas Consciente, lançado em 30 de abril, setoriza as atividades econômicas em quatro “ondas”:

• onda verde – serviços essenciais

• onda branca – baixo risco

• onda amarela – médio risco

• onda vermelha – alto risco





Os protocolos servem para liberar o funcionamento das atividades econômicas de forma progressiva, conforme indicadores de capacidade assistencial e de propagação da COVID-19.