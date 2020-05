Trump diz que fará anúncio sobre OMS 'em breve' e comenta renúncia de Azevêdo

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos (foto: Reprodução/ Agência Brasil)

, informou, em entrevista a repórteres no jardim da, que fará um anuncio sobre a Organização Mundial da Saúde () "em breve, provavelmente na semana que vem", mas não deu mais detalhes sobre o teor da medida.O republicano também disse que está "OK" com a renúncia doda Organização Mundial do Comércio (),, que anunciou nesta quinta-feira, 14, que deixará o cargo em agosto."A OMC é horrível. Eles tratam a China como um país em desenvolvimento e, com isso, ela recebe vários benefícios", criticou o presidente dos Estados Unidos.