Caixa abre 680 agências no sábado para saque de auxílio emergencial

Beneficiários do auxilio emergencial poderão sacar neste sábado (foto: Fabio Rodrigues Pazzebom/ Agência Brasil)

vai abrir 680 agências neste, 9, para que os beneficiários dopossam sacar os R$ 600 da Poupança Social Digital, criada para o recebimento do benefício. O horário de funcionamento será das 8 horas às 12 horas.No estado de São Paulo, serão 155 agências abertas para o pagamento do auxílio emergencial.Segundo o banco, todas as pessoas que chegarem às unidades durante o período de funcionamento (das 8 horas às 12 horas) serão atendidas.A Caixa garante que, mesmo que a agência feche, o atendimento continua até o último cliente do dia, portanto não é preciso madrugar nas filas de espera, como tem acontecido nas últimas semanas.A instituição afirma que está atuando para diminuir as aglomerações nas porta das agências gradualmente.Segundo o banco, foram realocados mais de 3 mil funcionários para ampliar o atendimento das agências e mais 4,8 mil vigilantes e quase 900 recepcionistas foram contratados para auxiliar na organização das filas e na orientação do público.A Caixa recomenda que a população apenas vá às agências em caso de extrema necessidade e, se possível, movimente os valores do benefício pelo aplicativo CAIXA Tem. Por ele, é possível pagar boletos e contas de água, luz, telefone, entre outras, assim como fazer transferências para contas de outros bancos.O banco também informou que cinco caminhões-agência itinerantes vão atender em locais de maior necessidade seguindo um cronograma pré-determinado.Veja abaixo:- Alfredo Chaves (ES): atendimento até 8 de maio;- Nova Xavantina (MT): de 7 a 16 de maio;- São Felix do Xingu (PA): de 7 a 15 de maio;- Buriticupu (MA): de 12 a 15 de maio;- Viseu (PA): 14 a 29 de maio.Segundo a Caixa, o maior esforço é para atender a população com mais qualidade e garantir que o auxílio emergencial chegue a quem mais precisa.