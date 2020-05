S&P rebaixa rating de transferência e conversibilidade da Argentina para CCC

A S&P; rebaixou nesta sexta-feira, 8, o rating de transferência e conversibilidade da Argentina de B- para CCC-. De acordo com a agência de classificação de risco, a decisão reflete o entendimento de que há restrição ao acesso de divisas estrangeiras que seriam essenciais no pagamento da dívida do país.



"Uma grande variedade de restrições no mercado de câmbio permanece em vigor para proteger as reservas internacionais", afirma a S&P;, em nota. "Os desequilíbrios macroeconômicos continuaram a aumentar na Argentina e levaram à depreciação das taxas de câmbio oficiais e de mercado nas últimas semanas", segue a instituição.



Ainda que não haja o estabelecimento de perspectivas para o rating de transferência e conversibilidade, a S&P; afirma que o a avaliação pode ser alterada caso surjam novos sinais de estresse nos mercados.