Petrobras aumenta preço da gasolina em 12%

A Petrobras informou aos seus clientes nesta quarta-feira, 6, que aumentou o preço da gasolina em 12% em suas refinarias. O reajuste foi o mesmo para todos os terminais de entrega, segundo o consultor de Óleo e Gás da FCStone, Thadeu Silva. A alta foi de R$ 0,1097.



"A Petrobras até que se segurou para reajustar o preço, que estava em defasagem em relação ao mercado internacional há algum tempo. Concorrentes não estavam conseguindo importar. Com o novo valor, volta a caminhar mais próxima ao mercado internacional", diz Silva.



Em sua opinião, apesar do momento ser de crise, o preço da Petrobras é realista e, se não alterasse o valor, acabaria onerando o setor sucroalcooleiro, que também não poderia rever o seu preço. Gasolina e álcool concorrem pela preferência do consumidor automotivo.



Sérgio Araújo, presidente da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), diz que mesmo com o reajuste da gasolina da Petrobras, ainda não é possível competir com a empresa no mercado interno e pensar em importação neste momento.