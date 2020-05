Em dez dias Susep registra mais de 14,5 mil corretores via plataforma online

Em dez dias mais de 14,5 mil corretores já fizeram seu registro no novo sistema da Superintendência de Seguros Privados (Susep). A recém-lançada plataforma online e gratuita contabilizou neste período 2,1 mil novos cadastros e 12,3 mil recadastramentos. Segundo o órgão regulador, o recadastramento deve ser realizado até o dia 31 de julho.



Os corretores agora podem encontrar estes e outros dados estatísticos sobre a categoria na área do site da Susep dedicada aos profissionais do setor. Uma das possibilidades é visualizar a distribuição de corretores por Estados do Brasil (https://www2.susep.gov.br/safe/Corretores/estatisticas.html). São Paulo, por exemplo, tem 6.138 corretores cadastrados.



Como antecipou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), com a revogação da Medida Provisória (MP) 905/2019, que criava o contrato Verde Amarelo, a Susep retomou, em 22 de abril, o processo de registro dos corretores de seguros. Para automatizar e simplificar esse procedimento, que antes podia levar dias, a autarquia lançou um sistema online e gratuito para os profissionais do setor.



Entre outros pontos, o sistema permite a identificação por foto do corretor portando o documento utilizado na hora de realizar o cadastro. A ideia é dar mais segurança aos processos, com a utilização de algoritmos de reconhecimento de imagens e comparações. Em breve os corretores passarão a receber carteiras digitais de habilitação profissional.



Desde o lançamento da plataforma, a autarquia recebeu 4,1 mil mensagens com dúvidas e sugestões de aprimoramento para a ferramenta; mais de 70% já foram respondidas.



Os técnicos da Susep prepararam também uma seção de perguntas e respostas (http://www.susep.gov.br/menu/corretor-de-seguros/perguntas-e-respostas-1), além do Manual do Sistema de Registro de Corretores (http://www.susep.gov.br/menu/corretor-de-seguros/manual-do-sistema-de-corretor-de-seguros).