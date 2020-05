Petrobras reabre processo para venda do controle da Gaspetro

A Petrobras informou a reabertura da fase de análise e habilitação de potenciais compradores do controle da Gaspetro. O processo para identificar os interessados em adquirir 51% da empresa de gás será estendido até 15 de maio.



A Gaspetro é uma holding com participação em diversas distribuidoras de gás natural do País. Em 2019, o volume total de gás distribuído foi de 29 milhões m?/dia, atendendo cerca de 500 mil clientes, por meio de uma rede de distribuição de mais de 10 mil quilômetros de gasodutos. Seu quadro societário é formado por Petrobras (51% das ações) e Mitsui Gás e Energia (49%).