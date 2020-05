Previsão de queda do PIB de 2020 passa de 3,34% para 3,76% no Focus do BC

Os efeitos da pandemia do novo coronavírus sobre a economia brasileira e a crise política no governo de Jair Bolsonaro fizeram os economistas do mercado financeiro cortarem novamente suas projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2020. Conforme o Relatório de Mercado Focus, a expectativa para a economia este ano passou de retração de 3,34% para queda de 3,76%. Há quatro semanas, a estimativa era de baixa de 1,18%.



Para 2021, o mercado financeiro alterou a previsão do Produto Interno Bruto (PIB), de alta de 3,00% para 3,20%. Quatro semanas atrás, estava em 2,50%.



Em março, na esteira da pandemia, o BC atualizou, por meio do Relatório Trimestral de Inflação (RTI), sua projeção para o PIB em 2020, de alta de 1,8% para variação zero.



O próprio BC, no entanto, já reconheceu que o cenário está se alterando rapidamente e que, por isso, a projeção do RTI não reflete, necessariamente, a situação atual.



No Focus desta segunda-feira, 4, a projeção para a produção industrial de 2020 foi de baixa de 2,35% para recuo de 2,75%. Há um mês, estava em alta de 0,50%. No caso de 2021, a estimativa de crescimento da produção industrial passou de 2,90% para 3,00%, ante 2,70% de quatro semanas antes.



A pesquisa Focus mostrou ainda que a projeção para o indicador que mede a relação entre a dívida líquida do setor público e o PIB para 2020 passou de 60,90% para 62,10%. Há um mês, estava em 58,10%. Para 2021, a expectativa foi de 62,65% para 64,98%, ante 60,00% de um mês atrás.