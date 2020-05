Em tempos de pandemia, preço de gás canalizado cai 7,6% em Minas

(foto: Gasmig/Divulgação)

O gás industrial e o gás natural veicular estão mais baratos em todo o Estado. As novas tarifas do gás canalizado da Companhia de Gás de Minas Gerais (Gasmig) foram publicadas, nesta sexta-feira (1º). Em tempos de pandemia do novo coronavírus, os preços ajudam os consumidores industriais e veiculares de Minas.





Os novos valores tarifários representam queda de 7% para os grandes consumidores industriais e 7,6% para os consumidores do segmento veicular. "A medida traz alívio para as indústrias e consumidores de gás veicular durante a crise da COVID-19”, afirmou Zema.





De acordo com o governo, a Gasmig se antecipou à tendência de quedas do preço do gás natural no segundo semestre. O governo espera "trazer alívio para os consumidores durante a crise da Covid-19."





“A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Gasmig entendem que o estado vive um momento econômico grave e que a empresa tem papel fundamental na ajuda da superação da crise e retomada do crescimento econômico”, afirma o secretário-adjunto da Sede, Fernando Passalio.

















Mesmo com os déficits, a avaliação da Gasmig e da Sede é de que a companhia tem condições de repassar a atual redução na tarifa e ainda se sustentar financeiramente durante a pandemia. Então, além das reduções, os clientes adimplentes contam com condições de parcelamento de suas faturas dos meses de março, abril e maio, sem cobrança de encargos.









Outras medidas estão sendo analisadas pela secretaria e a Gasmig para aliviar os consumidores de gás natural no estado. Vale ressaltar que a Sede segue monitorando a evolução do mercado de gás e as condições da concessionária de se adequar à crise.