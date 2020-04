Bolsonaro: mais de 30 milhões de informais estão em situação desesperadora

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que 30 milhões de informais no País estão "em situação desesperadora". Segundo Bolsonaro, a segunda parcela do auxílio emergencial a informais já começou a ser paga a 44 milhões de brasileiros e que a situação dessas pessoas "só não é pior" por causa da ajuda do governo federal.



Durante transmissão semanal ao vivo, Bolsonaro citou estudo da Organização Internacional do Trabalho (OIT) que aponta uma perda de renda de até 80% para trabalhadores informais na América Latina e África.