Trump: temos plano para ajudar setor de petróleo em breve

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que seu governo deve apresentar "em breve" um plano para ajudar o setor de petróleo, diante da forte queda recente nos preços da commodity. Na Casa Branca, Trump voltou a argumentar que se trata de um setor estratégico, para garantir a segurança energética nacional, e que também gera muitos empregos.



Presente no mesmo evento com empresários comandado por Trump, o secretário do Tesouo americano, Steven Mnuchin, também falou em apoiar o setor de energia. O presidente e o secretário citaram ainda interesse em apoiar as companhias aéreas, diante da forte queda na demanda por causa da pandemia de coronavírus.