Abimaq: Nuci recuou para 72% em março, após 74% em fevereiro

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) da indústria de máquinas e equipamentos recuou em março para 72% de 74% em fevereiro, informou nesta terça-feira, 28, a Abimaq, entidade que congrega as empresas do setor.



De acordo com o Departamento Econômico da entidade, as taxas de crescimento registradas nas vendas de máquinas e equipamentos nos últimos dois anos não foram suficientes para elevar o nível de utilização da capacidade instalada que agora, pressionada pela desaceleração das atividades em razão da pandemia da covid-19, caiu para 72%, pouco abaixo do nível médio utilizado pela indústria de transformação (74%).



A carteira de pedidos da indústria de máquinas e equipamentos, importante indicador antecedente de vendas, também registrou queda importante no mês de março, em função, da ausência de grandes projetos de investimentos, e pela paralisação das atividades em diversas empresas do setor industrial.



Empregos



A indústria de máquinas e equipamentos registrou uma recuperação importante do número de pessoas empregadas em 2019, quando então o setor passou a contar com cerca de 310 mil colaboradores. O ano de 2020, começou com vendas em ritmo fraco, mas com sinalizações de recuperação baseada nas reformas estruturantes da economia.



No entanto, em março, as medidas de afastamento social implantadas em todas as regiões do globo, levaram diversos setores da economia a adequarem-se visando a diminuir o contágio pelo coronavírus. Neste cenário o setor de máquinas viu sua atividades produtiva encolher e com ela o seu quadro de pessoal, que encerrou o mês de março com cerca de 302 mil pessoas.