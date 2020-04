Ninguém ficará sem receber a primeira parcela de auxílio, diz Onyx

O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, garantiu nesta segunda-feira, 27, que os brasileiros têm até o dia 12 de julho para finalizar o cadastro para receber o auxílio emergencial. De acordo com ele, ninguém ficará sem receber a primeira parcela.



"O cadastro ficará aberto até dia 12 de julho. Se não conseguiu fazer o cadastro agora, por qualquer problema, pode fazer (até essa data) e terá as três parcelas. Não tem essa de perder a primeira parcela", disse o ministro, em live organizada pelo BTG Pactual. "Receber o recurso pode demorar, mas vai chegar", disse também o ministro.



Segundo ele, a nova versão do aplicativo permite correções de cadastro.