BIS: autoridades devem permitir flexibilização de colchões de capitais dos bancos

O Banco de Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês) classifica como "prudentes" as medidas de governos ao redor do mundo para permitir a flexibilização de normas regulamentares do sistema bancário, como forma de responder ao estresse causado pelo coronavírus.



Segundo a instituição, essas ações são complementares ao arsenal fiscal e monetário utilizado para atenuar os efeitos da crise.



"Para evitar uma redução no crédito para a economia real, as autoridades precisam garantir que os bancos tenham capacidade e disposição para usar a flexibilidade oferecida pela liberação dos colchões (de capitais)", destaca o BIS, em relatório divulgado nesta sexta-feira, 24.