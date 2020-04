Japão avalia que economia se deteriora rapidamente por causa de coronavírus

A economia do Japão está se deteriorando rapidamente e está "sob uma situação extremamente severa" devido à pandemia do novo coronavírus, segundo relatório mensal do governo divulgado nesta quinta-feira.



No documento, o governo japonês rebaixou sua avaliação para consumo, produção, empregos e balanços financeiros de empresas.



O governo também destaca que é preciso dedicar atenção total a novos riscos negativos às economias doméstica e externa, que são "afetadas pela influência da doença contagiosa".



"É preciso também prestar atenção aos efeitos das flutuações nos mercados financeiro e de capitais", diz o relatório.