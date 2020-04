Com pandemia, Peugeot registra queda anual de 16% em receitas do 1º trimestre

A Peugeot SA informou nesta terça-feira, 21, queda anual de 16% nas receitas do primeiro trimestre de 2020, que totalizaram 15,18 bilhões de euros. De acordo com a montadora, trata-se de uma consequência da pandemia de novo coronavírus, que levou à suspensão de atividades de fabricas. Os números antecipam uma contração generalizada no mercado automotivo global.



"Depois de garantir sua liquidez e reduzir drasticamente seus custos, o grupo agora se concentra totalmente em preparar a recuperação em um ambiente econômico caótico", disse Philippe de Rovira, diretor financeiro da PSE Groupe, empresa controladora da Peugeot.



A Peugeot reduziu suas perspectivas de mercado para o ano inteiro devido aos danos econômicos causados pelo coronavírus e agora espera uma queda de 25% no mercado automotivo na Europa, recuo de 10% na China, retração de 25% na América Latina e queda de 20% na Rússia. Fonte: Dow Jones Newswires.