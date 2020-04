Bandeira Elo dá apoio financeiro a moradores de destinos turísticos no Brasil

A bandeira de cartões Elo, de Bradesco, Banco do Brasil e Caixa, vai doar cartões pré-pagos com o valor equivalente a três cestas básicas para 5.500 famílias de cidades turísticas no Brasil. A medida visa a apoiar o setor de turismo, que vem sofrendo com o cancelamento de viagens e o isolamento de importantes locais de visitantes brasileiros e estrangeiros.



As localidades contempladas são: Porto de Galinhas (PE), Ipojuca (PE), Jijoca de Jericoacoara (CE), Pirenópolis (GO), Chapada Diamantina (BA), Morro de São Paulo (BA). Duas dessas localidades, Jijoca e Chapada estão, inclusive, com seus acessos bloqueados por serem Parques Nacionais.



Para fazer com que os cartões cheguem às mãos dos moradores dessas cidades, que vivem do turismo, a Elo montou uma grande operação. A ação integra o projeto Destinos, que é mantido pela empresa desde 2016 e já soma mais de R$ 20 milhões em investimentos em melhorias dos atrativos turísticos destas localidades.