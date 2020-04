Sobe para 80 número de petroleiros em plataformas infectados com a covid-19

Subiu de 78 para 80, em 24 horas, o número de petroleiros que trabalham em plataformas infectados com a covid-19, anunciou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), no informe diário referente a esta quinta-feira, 16.



O número de trabalhadores suspeitos com o novo coronavírus pulou para 1.073 nesta quinta-feira, contra os 1.020 registrados nesta quarta-feira (15). Ao todo, nesta quinta, já eram 172 empregados do setor de petróleo atingidos pelo coronavírus, dez a mais do que na quarta.



"O protocolo de segurança determina o desembarque, além dos sintomáticos, de toda e qualquer pessoa que teve contato com casos confirmados, ensejando, no caso em que não é possível manter o staff mínimo para operação segura, na parada de produção", afirmou a ANP.



Por causa da contaminação com a doença, a Petrobras paralisou a operação de duas plataformas - Cidade de Santos e Capixaba -, para evitar uma proliferação ainda maior. Hoje, o diretor de Exploração e Produção, Carlos Alberto Oliveira, afirmou que a estatal segue o protocolo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de enfrentamento da pandemia. A empresa disse ainda que é possível que intensifique os testes de funcionários próprios e terceirizados que embarcarem nas plataformas.