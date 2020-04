Saudi Aramco vai reduzir oferta a 8,5 milhões de barris por dia a partir de maio

A Saudi Aramco anunciou hoje que vai fornecer a seus clientes 8,5 milhões de barris por dia (bpd) a partir de 1º de maio. Neste mês, a petrolífera estatal saudita vem produzindo mais de 12 milhões de bpd, segundo estimativa recente da Agência Internacional de Energia (AIE).



No fim de semana, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e aliados como a Rússia fecharam um acordo para reduzir sua produção em 9,7 milhões de bpd em maio e junho, em resposta ao impacto da pandemia do coronavírus na demanda por petróleo. Com informações da Dow Jones Newswires.