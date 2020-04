CNI lança calculadora MP 936 que simula acordos de redução de jornada e salário

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) lançou nesta quinta-feira, 16, a Calculadora MP 936, que permite que se faça simulações de acordos de redução de jornada e salário em todas as faixas previstas e permitidas pela Medida Provisória 936. A MP permite uma negociação entre empregador e empregado para a redução proporcional de jornada e salário por três meses em razão da pandemia da Covid-19.



A ferramenta online permite que sejam feitas as simulações e, com os dados preenchidos, a calculadora informa o valor a ser pago pelo empregador, o valor da ajuda compensatória - se houver, o valor benefício emergencial e total que o trabalhador irá receber.



"As alternativas trazidas pela MP 936 são de extrema importância para que empresas de todos os portes possam atravessar o período de acentuada queda nas receitas mantendo-se ativas e preservando-se o maior número de empregos possível", afirma o presidente do CNI, Robson Braga de Andrade, em nota divulgada pela entidade.



A calculadora também ajuda nos casos de suspensão de contratos de trabalho, que é outra possibilidade colocada pela MP 936, com duração máxima de 60 dias. Nesse caso, a calculadora da CNI possibilita chegar aos valores pagos pela empresa, pelo governo - a título de benefício emergencial - e o salário que o trabalhador receberá.



Clique aqui para acessar a calculadora.