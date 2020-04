OCDE: políticas tributária e fiscal devem continuar a apoiar pessoas e empresas

A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) afirma que as políticas tributária e fiscal devem continuar a apoiar as pessoas físicas e jurídicas, limitando as dificuldades causadas pelas restrições ao movimento atualmente. Além disso, diz que essas medidas devem continuar a ser adotadas por enquanto, para proteger o emprego e buscar uma recuperação econômica da pandemia global.



As declarações constam de nova análise da OCDE, divulgada em relatório. A entidade publicou o documento Política Tributária e Fiscal em Resposta à Crise do Coronavírus durante reunião virtual dos ministros das Finanças e presidentes dos bancos centrais do G-20.



O relatório discute como essas políticas podem absorver o impacto das medidas de mitigação dos novos casos e subsequentemente apoiar a recuperação econômica.



"Ele também delineia as importantes reformas políticas que serão necessárias para preparar a restauração das finanças públicas", detalha a OCDE em comunicado.



A OCDE diz que muitos governos agiram rápido e de modo extensivo, mas aponta que há "desafios significativos" para se chegar aos mais vulneráveis.



Ela afirma ainda que os países em desenvolvimento necessitarão de apoio específico - "notadamente apoio financeiro significativo" - para ajudar seus sistemas de saúde e fiscal a suportarem os choques atuais.