Governo enviará hoje ao Congresso bases do Orçamento de 2021, diz Mansueto

O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, afirmou que o governo enviará nesta quarta-feira, 15, ao Congresso as bases do Orçamento de 2021. Mansueto frisou, no entanto, que, embora os gastos com a crise do coronavírus serão temporários e circunscritos a 2020, há muita incerteza sobre o nível de receitas.



"Ninguém sabe quanto a economia brasileira vai cair este ano, nem a economia mundial. E, no ano que vem, não sabemos também quanto vamos crescer, se vai ser 3%, 2% ou menos que isso", disse Mansueto, em seminário online organizado pela Brazilian-American Chamber of Commerce, citando que os economistas têm rodado modelos a todo tempo para atualizar os números para o Produto Interno Bruto (PIB).



A incerteza consiste na dúvida sobre a duração da quarentena no País, diz ele.



Segundo o secretário, se durar mais de três meses, será necessário "voltar à mesa" e pensar em novas medidas.



Mansueto frisou, contudo, que todos os políticos e o Congresso têm consciência que é necessário que os gastos sejam temporários e que haja manutenção do teto de gastos. Assim, diz, que não deve haver conflito em torno desse tema.