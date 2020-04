Cade multa empresas em R$ 21 mi por cartel internacional de cabos submarinos

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) condenou quatro empresas e três pessoas físicas a pagar R$ 20,9 milhões por formação de cartel internacional de cabos subterrâneos e submarinos. O entendimento do conselho é que o cartel teve efeitos no Brasil e prejudicou consumidores, geradoras e distribuidoras de energia elétrica.



O cartel foi organizado por fabricantes da Europa, Japão e Coreia do Sul, e durou de 1990 a 2004.



Foram condenadas nesta quarta-feira, 15, as empresas Nexans, Prysmian, Exsym Corporation e Viscas Corporation.



Até o fechamento deste texto, a reportagem não havia obtido o posicionamento das empresas citadas.