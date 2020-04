Cade e Andrade Gutierrez fazem acordo para encerrar investigação de cartel

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) firmou acordo com a construtora Andrade Gutierrez para encerrar investigação de cartel na construção e reformas de portos e terminais aquaviários. A empresa pagará R$ 8,2 milhões.



A investigação foi originada na Operação Lava Jato. O Cade instaurou inquérito em 2017 depois de denúncia feita em acordo de leniência firmado por outra empresa, que não teve o nome divulgado.



A suspeita foi que construtoras, incluindo a Andrade Gutierrez, formaram um conluio pelo qual fixavam preços, combinavam estratégias para participação em licitações e dividiam os mercados.



"As condições negociadas seguem as mesmas diretrizes deste conselho nos casos da Lava Jato", afirmou o presidente do Cade, Alexandre Barreto.



A decisão foi tomada nesta quarta-feira durante a 1ª reunião virtual do Cade.



Devido à pandemia do coronavírus, cada conselheiro participa de sua casa, assim como advogados que fazem sustentação oral nos processos.