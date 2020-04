Onyx: Já temos 28,4 milhões de cadastros finalizados para auxílio emergencial

O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, afirmou no início da tarde desta quinta-feira, 9, que o governo já finalizou o cadastro de 28,4 milhões de pessoas para o recebimento do auxílio emergencial de R$ 600, até as 12h desta quinta-feira. O dado parcial foi divulgado pelo ministro durante participação em transmissão ao vivo feita pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban).



"Estamos no terceiro dia de aplicativo e com o site da Caixa Econômica e já temos cadastros finalizados de 28,4 milhões de pessoas, e com mais de 250 mil visitas ao aplicativo e ao site", disse o ministro, que tem a expectativa de atingir 35 milhões de pessoas. Considerando também o CadÚnico e o Bolsa Família, seriam 70 milhões de pessoas beneficiadas, ele afirmou.



Lorenzoni reiterou também que a primeira parcela do auxílio deverá ser repassada aos beneficiários até o fim da semana que vem e a segunda parcela deve ser antecipada para até o dia 30 de abril. "Então, em menos de um mês, teremos duas parcelas depositadas do auxílio", afirmou o ministro.



O ministro disse também que o governo e a Polícia Federal trabalham para identificar perfis e páginas falsas que tentam enganar pessoas em relação ao benefício. Segundo ele, o governo pretende não apenas derrubar os perfis e as páginas, mas também descobrir quem são as pessoas por trás dessas tentativas de fraude para colocá-las na cadeia.