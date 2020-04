BC autoriza emissão de Letra de Crédito Imobiliário (LCI) por cooperativas

O Banco Central autorizou as cooperativas de crédito a emitirem Letras de Crédito Imobiliário (LCI), para captação de recursos. A medida, conforme o BC, "tem potencial para impactar positivamente o setor imobiliário, propiciando condições para aumentar a concorrência e a oferta de produtos e de serviços no sistema financeiro".



A LCI é um tipo de título de renda fixa, emitido por instituições financeiras, que são garantidos por empréstimos do setor imobiliário.



De acordo com o BC, a medida anunciada nesta quinta-feira, 9, "criará instrumento adicional de captação de recursos, compatível com as atividades" das cooperativas.



O BC determinou que a negociação primária da LCI será feita entre as cooperativas e seus cooperados, "ainda que os títulos possam ser negociados no mercado secundário entre não cooperados".



A íntegra da Circular nº 4.000, editada hoje pelo BC, está disponível em https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Circular№=4000.