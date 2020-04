Fitch: desemprego no globo deve aumentar rapidamente durante 'lockdowns'

A agência de classificação de risco Fitch estima que o desemprego em diferentes países do globo deve aumentar rapidamente em razão dos "lockdowns" para conter o coronavírus, que paralisam as economias. A Fitch fala em até 2 milhões de demissões nas grandes economias da zona do euro e no Reino Unido e em 16 milhões de vagas de emprego fechadas nos Estados Unidos.



A instituição, contudo, pondera que há dificuldade em fazer estimativas diante do cenário de incertezas. "A violência do atual choque na atividade econômica significa que é impossível fazer previsões mensais precisas do desemprego com confiança", diz nota da Fitch. "No entanto, quedas de pelo menos 5% no emprego não parecem irracionais", completa.