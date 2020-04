Em meio à pandemia, Cade aprova venda de reserva de gás da Petrobras

(foto: Wikipedia)

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica () aprovoua venda de 100% das participações detidas pela Petrobras em quatro campos terrestres do Polo Tucano Sul para ae Gás. A decisão consta de despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 8.O negócio foi anunciado pelas empresas no mês passado. Os campos foram repassados para a compradora pelo valor de US$ 3,01 milhões.Os quatro campos estão a cerca de 110 quilômetros dee, em 2019, produziram, em média, 26 barris de óleo equivalente por dia de gás, não havendo produção de óleo.Depois do fechamento da operação, airá se retirar integralmente desses campos e a Eagle será a titular de 100% dos direitos e obrigações relativos às concessões.A Eagle é o braço de exploração e produção (E&P) do Grupo CKL, que atua no Brasil com negócios em infraestrutura, obras eletromecânicas, concessões rodoviárias, setor imobiliário, energia e saneamento.