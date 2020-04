IGP-M acumula alta de 2,76% no ano e avanço de 6,95% em 12 meses

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) subiu 1,05% na primeira prévia de abril, acumulando no ano alta de 2,76% e de 6,95% nos últimos 12 meses. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 8, pela Fundação Getulio Vargas (FGV).



A FGV informou ainda os resultados dos três indicadores que compõem a primeira prévia do IGP-M de abril.



O IPA-M, que representa os preços no atacado, subiu 1,43% em abril, ante alta de 0,20% na primeira prévia de março. O IPC-M, que corresponde à inflação no varejo, apresentou alta de 0,33% na primeira prévia de abril, depois de queda de 0,06% em igual prévia de março. Já o INCC-M, que mensura o custo da construção, teve avanço de 0,16% na primeira prévia de abril, depois do avanço de 0,34% na primeira prévia de março.



O IGP-M é usado para reajuste de contratos de aluguel.



O período de coleta de preços para cálculo do índice foi de 21 a 31 de março.



No dado fechado do mês de março, o IGP-M teve alta de 1,24%.