Empresas aéreas europeias poderão suspender pagamento de encargo por até 14 meses

Companhias aéreas europeias foram autorizadas a suspender o pagamento do encargo de serviços de navegação referente aos meses de fevereiro a maio de 2020, por até 14 meses. A medida, divulgada pelo governo britânico, visa apoiar as empresas do setor, extremamente afetadas pela crise trazida pela pandemia de coronavírus.



"O Eurocontrol, organização que gerencia a cobrança pelos serviços de navegação na Europa, estima que as companhias aéreas europeias possam adiar 1,1 bilhão de euros em tarifas, com a mudança", diz comunicado do Reino Unido. "O governo do Reino Unido, que detém uma participação de 10% no voto de qualquer ação aprovada pelo Eurocontrol, votou a favor das propostas, ajudando a proteger as companhias aéreas do Reino Unido", segue a nota.