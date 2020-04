BCE anuncia medidas que flexibilizam garantias necessárias para empréstimos

O Banco Central Europeu (BCE) anunciou nesta terça-feira, 7, um pacote de medidas que flexibiliza garantias necessárias para empréstimos, com o objetivo de ampliar a tomada de crédito em meio à crise trazida pelo novo coronavírus. A autoridade fala em mudanças regulatórias "sem precedentes", mas temporárias, que devem ser reavaliadas antes do final de 2020.



Para "mitigar o aperto de condições financeiras", o BCE passará a aceitar garantias de menor qualidade para conceder crédito, como títulos de dívida da Grécia.



O piso para crédito doméstico foi reduzido de 25 mil euros para zero, como forma de facilitar a apresentação de garantias por pequenas empresas.



Já a parcela de dívida sem garantia emitida por bancos foi elevada de 2,5% para 10,0%. A autoridade europeia também passará a aceitar empréstimos em moeda estrangeira.



"Estamos aumentando a tolerância ao risco para apoiar concessão de crédito", afirmou o BCE, em nota.