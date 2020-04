Samsung projeta alta de 2,7% no lucro no 1º trimestre

A Samsung forneceu nesta segunda-feira, 6, uma previsão de lucro acima das expectativas de analistas, o que indica que a desaceleração dos negócios provocada pela pandemia de coronavírus terá impacto moderado. A empresa projeta um lucro operacional de 6,4 trilhões de wons (US$ 5,2 bilhões) no primeiro trimestre de 2020, uma alta de 2,7% na comparação anual.



A gigante eletrônica sul-coreana também disse que espera reportar 55 trilhões de wons em receita no primeiro trimestre desta ano, contra 52,39 trilhões de wons em igual período do ano passado.



Analistas previam cerca de 6,2 trilhões de wons em lucro operacional e 55,6 trilhões de won em receita, segundo estimativas coletadas pela S&P; Global Market Intelligence. Segundo os especialistas, a mudança global para o trabalho remoto elevou a demanda por chips de memória fabricados pela Samsung que alimentam datacenters e computação em nuvem. Fonte: Dow Jones Newswires