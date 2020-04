ANP autoriza Transpetro a pré-operar oleoduto OSSP A14 para transferência de GLP

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) autorizou a Transpetro a pré-operar para efeito de testes e de comissionamento o oleoduto OSSP A14, para a transferência de GLP, entre a Estação de São Bernardo do Campo (ESBC) e a Refinaria de Capuava (Recap), no Estado de São Paulo. A autorização está publicada em edição extra do Diário Oficial da União que circula nesta segunda-feira.



Segundo o texto, a Transpetro deverá realizar os testes até o dia 31 de julho de 2020. Caberá à empresa informar a ANP o início da pré-operação e a apresentação de um relatório de atividades desenvolvidas no período para obtenção da autorização de operação definitiva.