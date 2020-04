Telefônica, dona da Vivo, parcela fatura de inadimplentes

A Telefônica Brasil, dona da marca Vivo, decidiu flexibilizar as condições de pagamento de seus clientes de telefonia fixa e móvel, banda larga e TV por assinatura devido à crise do coronavírus.



Os clientes inadimplentes poderão parcelar seus débitos em até 10 vezes, sem cobrança de multa e de juros adicionais sobre os acordos de parcelamento. A companhia também oferecerá aos inadimplentes um bônus de 15 dias extras para utilização de qualquer serviço contratado, caso ainda não esteja em período de bloqueio total.



A flexibilização passa a valer a partir desta segunda-feira, 6, e terá validade durante o mês de abril, podendo ser prorrogada, conforme comunicou a empresa. A solicitação do apoio pelos clientes deve ser feita por meio dos canais digitais da Vivo, como o portal Vivo Regulariza Fácil, e/ou pelo Meu Vivo. Atingido o prazo estabelecido do bloqueio total, o processo normal de cobrança é retomado.



Os mesmos tipos de medidas para facilitar o pagamento de faturas pelos clientes também já foram anunciados pela Oi. Em paralelo a tudo isso, as teles vêm sofrendo pressão de órgãos de defesa dos consumidores para que ofereçam serviços de graça e outros benefícios aos clientes que são afetados pela pandemia de coronavírus.



Até então, a Vivo já havia anunciado liberação de mais de 100 canais de TV, bônus de internet no celular por dois meses e isenção de cobrança de franquias de dados no uso de ferramentas de colaboração aos usuários corporativos.