Queda de vendas: Feira do produtores expõe drama de comerciantes

Em mercado da Cidade Nova, lojistas assumem o balcão, avaliam renegociar aluguéis e condomínio, mas mantêm expectativa de reabertura (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



Localizada no Bairro Cidade Nova, na Região Nordeste de Belo Horizonte, a Feira dos Produtores reúne comércio de frutas, verduras, legumes, carnes, queijos e bebidas, além de bares e restaurantes, e até chaveiros e lojas de materiais elétricos. Com tanta variedade, o espaço é amostra de como a recomendação de ficar em casa, feita pela Organização Mundial da Saúde para conter a propagação do novo coronavírus, afetou o comércio da capital mineira, parcialmente impedido de funcionar por decreto da Prefeitura baixado em 18 de março.









Uma loja de aquários e produtos para tratar animais fechada teria levado multa de R$ 3 mil por estar funcionando. Outra loja fechada, que comercializa presentes, deixou aviso na porta de que está funcionando. Suas vitrines agora são as redes sociais e a empresa ainda oferece entrega gratuita uma vez por semana.





O restaurante de Rodineia Viana dos Santos não pode receber clientes desde a publicação do decreto, atendo-se apenas a vender refeições com feijão e frango assado no marmitex. “A demanda não justifica abrir, caiu uns 90%. Estamos vindo porque o desespero é mais forte”, relata a empresária, que está tocando o negócio ao lado da sócia. A única funcionária está em período de férias e deve emendar outro período vencido na sequência. “Não posso mandá-la embora porque depois vou precisar dela”, justifica.





A empresária Renata Guelber tem uma rede de lojas que vende gama de produtos, de materiais elétricos a itens de limpeza. Das cinco unidades, as quatro de portas para a rua estão fechadas há 15 dias. Apenas a unidade da Feira dos Produtores está em funcionamento. “Esta loja também chegou a ficar fechada, mas identificamos que temos produtos que, de acordo com o decreto, podem ser vendidos”, explica Renata, que não deixa de oferecer álcool em gel e luvas plásticas para todos os clientes que passam no caixa. Ela conta que na primeira semana o movimento despencou 90%, mas agora está melhorando e a empresa já recuperou metade da freguesia.





Outro empresário que está preocupado com a falta de clientes é Luiz Flávio Batista Reis, proprietário de uma loja que vende cestas, chocolates e presentes. “O movimento caiu 90%. Chegamos a ficar fechados por três dias, mas a feira se adequou às novas medidas sanitárias, com avisos sonoros informativos sobre a doença, apenas duas portas abertas e sem aglomerações”, explica.





Ele conta que está investindo em propagandas nas redes sociais e entregas no entorno, mas ainda é muito pouco. “Moro em Lagoa Santa e tem dia que não ganho nem o suficiente para pagar a gasolina. Aqui tenho quatro lojas. São quatro aluguéis, fora o condomínio, as despesas com fornecedores e minha funcionária, que estou fazendo de tudo para manter. Em março, eu fechei no vermelho e espero que aconteça uma abertura a partir da segunda quinzena de abril”, conta.





Dono de uma loja de frutas, Lúcio Teixeira dos Santos diz que a queda no movimento de clientes fez com que ele perdesse 30% do faturamento. O comerciante espera conseguir desconto no preço do condomínio cobrado na Feira dos Produtores e mantém os empregados. Ele pretende renegociar o aluguel com o proprietário da loja.





Em uma loja de doces e bebidas, o movimento caiu 60%. Parte disso foi compensada pelo aumento nas entregas, que custam de R$ 6 a R$ 25 para regiões mais distantes, como o Buritis, conta a funcionária Fabíola Kênia Ferreira. Ela diz que não houve demissão porque a loja já tinha enxugado a estrutura em dezembro.





Atendendo a meia-porta, depois de 15 dias de fechamento do negócio, o dono de uma loja de eletrônicos passou a dividir o atendimento com o sócio a partir de ontem. “Como vou fazer? Meu aluguel está para vencer e toda a minha renda vem daqui. Se o governo me desse um suporte, eu ficaria em casa. Minha esposa tem asma, não pode se expor, mas ela sabe por que estou aqui. Graças a Deus, a loja tinha um fundo de reserva e estou pagando todos os meus fornecedores”, desabafa.