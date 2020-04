Empresários lançam movimento #NãoDemita na web

"Esta é uma convocação de empresário para empresário", diz o manifesto assinado por 40 grandes empresas que lança o movimento #NãoDemita. Dentre as companhias que endossam o movimento estão varejistas como o Grupo Pão de Açúcar e o Magazine Luiza, grandes bancos, fabricantes de alimentos, empresas de tecnologia, saúde e investimentos.



"A primeira responsabilidade social de uma companhia é retribuir à sociedade o que ela proporciona a você - começando pelas pessoas que dedicam suas vidas, todo dia, ao sucesso do seu negócio. É por isso que nossa maior responsabilidade, agora, é manter nosso quadro de funcionários", diz o documento publicado no site da campanha: naodemita.com



Empresários de todos os setores e dimensões podem assinar o manifesto e se juntar ao movimento no próprio site.