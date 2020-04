Coronavírus: Venda de veículos novos em março é a menor para o mês desde 2006, diz Fenabrave

Logo na primeira semana de março, as vendas de carros já estavam diminuindo (foto: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Segmentos

Afetadas pela, as concessionárias de veículos tiveram em março o menor volume de vendas para o mês desde 2006. Foram, em soma que considera os segmentos de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira (02/04) pelaO número registrado em março, se comparado a igual mês do ano passado, representa. As vendas também caíram em relação a fevereiro - mês mais curto e que teve o feriado do carnaval - a uma taxa de 18,6%.O tombo no terceiro mês do ano fez o resultado acumulado do ano aprofundar a piora do mercado, com retração de- no primeiro bimestre, a contração havia sido de. No trimestre, as vendas somaramunidades. Apesar de março ter tido o menor resultado desde, o trimestre não regrediu tanto e voltou a níveis de, que chegou ao Brasil no fim de fevereiro, começou a afetar a venda de veículos na segunda quinzena do março, em especial na última semana. Na primeira quinzena de março, a média diária da venda de veículos leves era de. No fechamento do mês, o ritmo diário caiu para 7 mil unidades.O efeito começou a ser mais forte a partir do dia 24, quando o, principal mercado consumidor de veículos, e a cidade do, também um importante mercado, deram início a uma quarentena oficial, forçando as concessionárias a fecharem as portas, uma vez que não entram no grupo de serviços essenciais.O resultado em março frustra a expectativa que o setor tinha de dar uma virada nas vendas em. Em janeiro e fevereiro, o mercado foi prejudicado pela padronização das placas de veículos do, que atrasou milhares de emplacamentos em São Paulo, e o feriado do carnaval, que este ano ocorreu em fevereiro - no ano passado foi em março. Em razão disso, o primeiro bimestre apresentava queda.Antes da pandemia, os executivos esperavam que, em março, o mercado mostrasse números positivos, sem as distorções causadas pela mudança de placa e pelo carnaval, em linha com a projeção de crescimento depara o ano todo, estimativa da Fenabrave. Agora, como não há previsão de fim da crise, espera-se que o ano seja mesmo de queda, mas ainda sem clareza sobre a magnitude do tombo.As vendas de veículos leves, que representamdo mercado total, somaramem março, queda deem relação a março do ano passado e dena comparação com fevereiro. No trimestre, os emplacamentos totalizam, baixa deante igual intervalo deEntre os pesados, os caminhões registraramemplacamentos, retração deem relação a março do ano passado e dena comparação com fevereiro. Nos primeiros três meses do ano, foram vendidasunidades, contração desobre o primeiro trimestre do ano passado.No caso dos ônibus, as vendas atingiramunidades no terceiro mês do ano, queda desobre o número de igual mês do ano passado e recuo dena comparação com fevereiro. No trimestre, sãovendidas, baixa de